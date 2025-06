Periodo delicato Servono strategie e lungimiranza

In tempi di incertezza e sfide, la resilienza diventa la stella polare per imprenditori e aziende.

"Chi viene in fiera è un imprenditore che non si è arreso, che crede nel suo lavoro". Venti di tempesta ovunque ci si volti. Proprio per questo il timone deve essere ben saldo, per tirare dritto o per virare quando serva. Antonella Mansi, è la presidente, al terzo mandato, del Centro di Firenze per la Moda Italiana, che controlla, tra gli altri, Pitti Immagine. E mare agitato o no, per lei l’imperativo è aiutare le imprese a navigare. Presidente Mansi, come arriviamo a questa edizione di Pitti Uomo, la numero 108? "Con una buona dose di entusiasmo e un’altrettanta buona dose di responsabilità e consapevolezza sulla delicatezza del momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Periodo delicato. Servono strategie e lungimiranza"

