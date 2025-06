Pericoli a Terni | Transenne abbandonate mancanza di illuminazione e manto erboso fuori controllo

A Terni, il rischio di pericoli cresce a causa di transenne abbandonate, scarsa illuminazione e un manto erboso fuori controllo lungo le sponde del fiume Nera. Un’area verde che dovrebbe essere un’oasi di relax si trasforma in un potenziale pericolo per i cittadini. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha sollevato la questione con un’interrogazione presentata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, affinché si ripristini sicurezza e decoro in questa zona strategica della città .

Uno spazio verde che rimanda sulla passerella di collegamento, lungo le sponde del fiume Nera. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale. I Consiglieri Elena Proietti, Marco Celestino Cecconi e Roberto Pastura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Pericoli a Terni: “Transenne abbandonate, mancanza di illuminazione e manto erboso fuori controllo”

