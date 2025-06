Pericoli a Terni | Illuminazione pubblica coperta dagli alberi e marciapiedi dissestati Servono interventi urgenti

Pericoli a Terni: i rischi derivanti dall’illuminazione pubblica coperta dagli alberi e dai marciapiedi dissestati richiedono interventi immediati. Questa via, molto frequentata, rappresenta un punto nevralgico della città, e le criticità evidenziate dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sottolineano l’urgenza di azioni concrete per garantire sicurezza e vivibilità. La questione è stata portata all’attenzione del Comune con un’interrogazione ufficiale, affinché si affrontino rapidamente questi gravi problemi.

Una via molto frequentata durante tutto l’arco della giornata. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, lunedì 16 giugno. L’atto è stato protocollato ed esposto a palazzo Spada e riguarda le problematiche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Pericoli a Terni: “Illuminazione pubblica coperta dagli alberi e marciapiedi dissestati. Servono interventi urgenti”

