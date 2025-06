Perché vietare l’uso dello smartphone a scuola è anche un segnale d’allarme | la parola allo psicoterapeuta

Perché vietare l’uso dello smartphone a scuola rappresenta un segnale di allarme, uno spunto di riflessione sull’importanza di un ambiente di apprendimento più sano e concentrato. Lo psicoterapeuta sottolinea che la scuola ha bisogno di strumenti efficaci, ma anche di regole che supportino il benessere mentale degli studenti. È fondamentale comprendere i motivi dietro questa scelta per costruire un futuro educativo più equilibrato e consapevole.

No allo smartphone in classe a partire da settembre, lo psicoterapeuta: " L a scuola ha bisogno di strumenti, non solo di regole". Niente più smartphone a scuola a partire da settembre. Con una circolare indirizzata ai dirigenti, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha esteso il divieto anche ai ragazzi delle scuole superiori, dopo la stretta indirizzata agli studenti fino ai 14 anni. Addio allo smartphone quindi, né a lezione né in generale durante le ore che si passano in classe.

