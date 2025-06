Perché sono inutili Il genetista dei Poggi smonta le nuove teorie

Nel mondo della scienza, l’errore è inevitabile e anzi, fondamentale per il progresso. Marizo Capra ci ricorda che anche i genetisti più esperti, come quelli dei Poggi, smontano le teorie più recenti con rigore e chiarezza. Perché, alla fine, la vera innovazione nasce dalla capacità di riconoscere i limiti e di imparare da essi. Scopriamo insieme perché, in questa corsa al sapere, niente può essere considerato davvero inutile.

Secondo Marizo Capra "ci si scandalizza per gli errori, ma sono umani. Il margine d’errore c’è, qualsiasi scienziato sa che non può annullarlo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Perché sono inutili". Il genetista dei Poggi smonta le nuove teorie

«Le foto del pigiama di Chiara Poggi sono del medico legale… ma manca il particolare». Con questa affermazione il genetista Marco Capra ha sollevato una delle tante questioni ancora aperte sul delitto di Garlasco, ospite del programma "Storie Italiane". Nel

Le ultime notizie sull'omicidio di Garlasco, Andrea Sempio nomina uno specialista di impronte - Comincia la fase cruciale della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Lo riporta msn.com