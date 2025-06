Perché sofia franklyn ha lasciato il podcast call her daddy

Perché Sofia Franklyn ha lasciato il podcast Call Her Daddy? Una recente docuserie di Hulu offre un’analisi profonda sulla vita e la carriera di Alex Cooper, star indiscussa del mondo dei podcast. La produzione svela anche i retroscena dello scioglimento della relazione professionale e personale con Sofia Franklyn, ex partner nel celebre show. Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il documentario mette in evidenza le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita di uno...

Una recente docuserie di Hulu offre un'analisi approfondita sulla vita e la carriera di Alex Cooper, nota protagonista del mondo dei podcast. La produzione si focalizza anche sullo scioglimento della sua relazione professionale e personale con Sofia Franklyn, ex collaboratrice nel celebre podcast Call Her Daddy. Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il documentario mette in luce le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita di uno degli show più ascoltati nel panorama digitale, analizzando anche le dinamiche interne tra i protagonisti. le origini e l'evoluzione di alex cooper nel mondo dello spettacolo.

Che podcast è “Call Her Daddy”; Perché si parla del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper; Alexandra Cooper, la regina dei podcast si racconta.

