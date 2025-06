Perché le zanzare pungono proprio te | da dove arrivano e cosa le attira del nostro corpo

Hai mai domandato perché le zanzare sembrano preferirti rispetto ad altri? La verità è che queste fastidiose creature femmine sono attratte da specifici segnali del nostro corpo e dall’ambiente circostante. Scopriamo insieme da dove arrivano, cosa le attira e perché proprio tu potresti essere il loro bocconcino preferito. Continua a leggere per svelare i misteri di queste piccole predatrici e imparare come difendersi al meglio.

A pungerci sono solo le zanzare femmine: utilizzano le proteine del sangue per nutrire le loro uova. Con ogni puntura depongono tra le 100 e le 500 uova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

