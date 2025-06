Perché la Roma ha scelto Gasperini

Gran parte del merito dell`arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma è di Claudio Ranieri, l`ex allenatore giallorosso che ha lasciato il post a. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

L'ESTATE DEI DUE DI PICCHE Juventus, Inter e Roma: tre grandi club, un’emergenza in panchina e una lunga serie di "no, grazie". Tre società in cerca d’allenatore… e tre rifiuti pesanti. Conte e Gasperini hanno detto no alla Juventus: l’uno ha scelto N Vai su Facebook

? #Gasperini scrive una lettera d’addio all’Atalanta pubblicata sull’Eco di Bergamo: “Ho scelto io di lasciare la Dea, per carenza di stimoli” Poi uno spoiler sulla #Roma: “Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tant Vai su X

Gasperini: La Roma è una grande sfida, avevo bisogno di un ambiente passionale. La prima cosa sarà portare i tifosi dalla nostra parte; Perché la Roma ha scelto Gasperini; Gasperini alla Roma, ma non da solo: scelto il primo colpo dall’Atalanta.

Ranieri 'Gasperini scelto per costruire, a Roma serve lui' - "I Friedkin hanno scelto lui perché dovunque è andato ha fatto bene, è un allenatore che riesce a cambiare la fisionomia di un atleta e rende ottimi i giocatori. Secondo ansa.it

Ghisolfi via, è rivoluzione Roma! Gasperini si presenta con Ranieri - L'avventura del francese con il club giallorosso è terminata: tra i nomi emersi per il futuro c'è anche quello di Massara ... Si legge su tuttosport.com