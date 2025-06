Perché la Bce vuole introdurre l’euro digitale senza abolire le banconote

Perché la Banca Centrale Europea desidera introdurre l’euro digitale senza eliminare le banconote? Ricordando l’ironia di Ariosto, anche le criptoattività possono far perdere la testa, specialmente quando sono prive di un emittente e rivolte a risparmiatori inesperti. L’euro digitale, invece, rappresenta una strada sicura e controllata, garantendo innovazione senza rischi. Nel 2020, la BCE ha già tracciato il percorso verso questa rivoluzione monetaria, rispondendo alle sfide del futuro.

Riprendendo l’ironia di Ariosto, anche le criptoattività possono far uscire di senno, soprattutto quelle che non hanno un emittente e sono offerte a risparmiatori non esperti. Non si corre invece questo rischio avvicinandosi all’euro digitale. Nell’ottobre del 2020 la Banca centrale europea ha presentato il suo primo rapporto sull’euro digitale. Il rapporto veniva pubblicato pochi mesi dopo la proposta di Facebook Meta di lanciare Libra, una stablecoin, un progetto successivamente svanito, anche per l’opposizione di governi e banche centrali. All’inizio del 2021 la Bce ha svolto una consultazione del pubblico sulle caratteristiche che l’euro digitale avrebbe dovuto avere, con la partecipazione di ottomila cittadini: la privacy è stato considerato il tema più importante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it