Perché Israele e Iran sono in guerra | i motivi

Il conflitto tra Israele e Iran si sta intensificando, scatenato dall’attacco israeliano del 13 giugno ai principali siti nucleari e militari iraniani. Questa operazione ha provocato centinaia di vittime e una risposta missile senza precedenti da Teheran, aprendo una fase più pericolosa e imprevedibile nella regione. Capire i motivi dietro questa escalation è fondamentale per comprendere le implicazioni di un conflitto che potrebbe coinvolgere l’intera stabilità del Medio Oriente.

Dall’ attacco a sorpresa del 13 giugno contro i principali siti nucleari e militari dell’Iran, il conflitto tra Israele e Teheran è entrato in una fase nuova, più scoperta e pericolosa. L’operazione israeliana ha causato centinaia di vittime, tra cui vertici militari e scienziati iraniani, scatenando una reazione missilistica senza precedenti da parte della Repubblica islamica. Il bombardamento della sede della tv di Stato, i danni alla centrale di Natanz e il coinvolgimento delle diplomazie di Stati Uniti, Qatar, Oman e Arabia Saudita disegnano un quadro instabile, in cui la guerra aperta rischia di superare definitivamente le logiche del confronto indiretto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché Israele e Iran sono in guerra: i motivi

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Perché Israele ha attaccato l'Iran; Iran: "Colpita la sede del Mossad a Herzliya". Trump: "Teheran non potrà mai avere la bomba atomica" - Azerbaijan: "600 cittadini stranieri evacuati dall'Iran"; Missili su Israele, Usa si riposizionano in Medio Oriente.

Guerra Iran-Israele: missili verso Tel Aviv nella notte, gli Usa si riposizionano in Medio Oriente - Nella notte tra lunedì e martedì, i sistemi di difesa aerea israeliani sono suonati nuovamente, per almeno una decina di missili sparati dall'Iran, che sono stati intercettati o sono caduti in aree ap

Guerra Israele-Iran in diretta: Trump: "Tutti dovrebbero evacuare Teheran" e lascia il G7 in anticipo, esplosioni nella notte - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 5 del conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 17 giugno 2025