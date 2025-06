Perché il gatto preme la testa contro gli oggetti | cos'è l'head pressing e cosa significa

Se il vostro gatto preme ripetutamente la testa contro oggetti, potrebbe sembrare un gesto innocuo ma in realtà è un segnale importante da non sottovalutare. Questo comportamento, noto come head pressing, può nascondere problemi di salute gravi, spesso di natura neurologica. Scoprite cosa potrebbe indicare e perché è fondamentale consultare subito il veterinario per garantire il benessere del vostro amico a quattro zampe. Continue reading for more insights.

L'head pressing è un comportamento anomalo del gatto che consiste nel premere la testa contro oggetti come muri o mobili. Può indicare gravi problemi di salute, spesso neurologici, e richiede un approfondimento immediato con il veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gatto - testa - oggetti - head

PERCHÉ 'GATTAMELATA'? Il soprannome deriva dal cimiero a forma di gatto color miele che il condottiero indossava in battaglia, oppure dalla sua personalità melliflua? Si dice che Erasmo da Narni, il valoroso condottiero ritratto, fosse una persona dolce ma Vai su Facebook

Testa a testa con Micio! Perché il mio gatto mi dà le testate?.

Perché il gatto preme la testa contro gli oggetti: cos’è l'”head pressing” e cosa significa - L'head pressing è un comportamento anomalo del gatto che consiste nel premere la testa contro oggetti come muri o mobili ... Si legge su fanpage.it

Perché il mio gatto mi dà testate? - la testa anche contro oggetti inanimati, come l’albero tiragraffi o i mobili, per segnare il territorio e crearsi un ambiente rassicurante. Secondo wamiz.it