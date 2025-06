Perché il divorzio De Meo-Renault certifica la morte dell' auto

Il divorzio di Meo Renault segna la fine di un’epoca per l’auto, ma soprattutto rivela come la vera crisi non sia solo ambientale, bensì politica. La relazione tra industria e società si è incrinata, non per la crescita della consapevolezza ecologica, ma per le scelte punitive e moraliste della politica. È il momento di riflettere: cosa serve davvero per rilanciare il settore e riconquistare la fiducia?

Ciò che ha spezzato il patto tra industria e società è stata la politica. Non la crisi climatica, ma la sua gestione punitiva e moralista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perché il divorzio De Meo-Renault certifica la morte dell'auto

In questa notizia si parla di: divorzio - renault - certifica - morte

Assegno di divorzio, in caso di morte gli eredi rispondono del debito - a) di una sentenza parziale sullo status, con prosecuzione della causa per le ... Da ilsole24ore.com

Morte durante il processo di divorzio. Che fine fanno assegni e pensione? - La conoscenza di questo stato processuale è fondamentale, perché le conseguenze giuridiche della morte di un coniuge, in pendenza del giudizio di divorzio, sono drammaticamente diverse ... affaritaliani.it scrive