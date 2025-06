Perché Ghisolfi può diventare ds della Juventus subito dopo la rottura con la Roma

Il mondo del calcio è in fermento: Florent Ghisolfi, noto per il suo approccio vincente come Comolli, potrebbe approdare subito alla Juventus come nuovo direttore sportivo, subito dopo l'addio improvviso alla Roma. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il mercato dei bianconeri e segnare un nuovo capitolo nella strategia sportiva della squadra. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile svolta che potrebbe cambiare il volto del club piemontese.

Florent Ghisolfi potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus dopo l'addio alla Roma di qualche ora fa. L'ormai ex Roma ha lo stesso metodo di lavoro di Comolli.

Roma, nuovo allenatore e rinnovo Svilar: doppio annuncio di Ghisolfi - In un importante prepartita, Florent Ghisolfi, Direttore tecnico della Roma, ha rivelato dettagli sul nuovo allenatore e il rinnovo di Svilar.

Se Claudio Mosso e Valeria Geroni avessero usato la Roma per sollecitare la juventus nell'offrire la panchina a Gasperini oltre ad essere una infamata durata 3 mesi, comporterebbe le dimissioni di Ranieri e Ghisolfi per essersi fatti prendere in giro... non vogli Vai su X

La Roma e Ghisolfi si salutano dopo un anno: una risoluzione consensuale del contratto che nasce però dall’insoddisfazione del club su alcune trattative come quella del rinnovo di Svilar, “sistemata” dall’intervento di Ranieri. Forse già oggi, giorno della co Vai su Facebook

