Per tre volte Francis Kaufmann è stato identificato dalla polizia a Roma e lasciato andare anche se ubriaco

Le misteriose apparizioni di Francis Kaufmann a Roma, identificate e lasciate andare dalle forze dell’ordine nonostante l’alcolismo evidente, sollevano interrogativi inquietanti. Tre volte, tra controlli e silenzio, lui è stato avvistato nei giorni che hanno preceduto il tragico ritrovamento dei cadaveri a Villa Pamphili. Quali segreti si celano dietro questi episodi? Scopriamo insieme un intricato mosaico di eventi e sospetti.

Per tre volte Francis Kaufmann è stato identificato e controllato dalle forze dell'ordine a Roma nei giorni che hanno preceduto il ritrovamento dei due cadaveri a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: volte - francis - kaufmann - stato

Ennesimo colpo di scena sul delitto di Villa Pamphili, l’uomo arrestato in Grecia si chiama Francis Kaufmann: Rexal Ford era un nome falso, il documento mostrato dal 46enne statunitense secondo l’Fbi è stato ottenuto fornendo un nome fittizio Vai su Facebook

Per tre volte Francis Kaufmann è stato identificato dalla polizia a Roma e lasciato andare anche se ubriaco; Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina; Villa Pamphili, Francis Kaufmann insanguinato per le strade di Roma con moglie e bambina: visto da due turiste.

Per tre volte Francis Kaufmann è stato identificato dalla polizia a Roma e lasciato andare anche se ubriaco - Per tre volte Francis Kaufmann è stato identificato e controllato dalle forze dell'ordine a Roma nei giorni che hanno preceduto il ritrovamento dei due ... Lo riporta fanpage.it

Villa Pamphili, il presunto killer era stato fermato 5 volte per violenza domestica - Rexal Ford, all’anagrafe Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull’isola greca di Skiathos e ritenuto il presunto killer della bimba di sei mesi trovata senza vita accanto al corpo della madre a Villa ... Come scrive msn.com