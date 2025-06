Per quale motivo gli occhi di capre e pecore sono orizzontali | da cosa derivano le pupille a forma di rettangolo

Gli occhi di capre, pecore e altri erbivori sono caratterizzati da pupille a forma di rettangolo e da una posizione orizzontale che offre un vantaggio evolutivo unico. Questa configurazione permette loro di avere una visione panoramica molto più ampia e stabile, fondamentale per individuare predatori in avvicinamento e sopravvivere nel loro ambiente naturale. Un vero esempio di come l’evoluzione abbia affinato le nostre capacità visive per rispondere a esigenze vitali. Continua a leggere.

