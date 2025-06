Per le monarchie del Golfo Teheran è il nemico da contenere non da abbattere Scrive Arditti

complessa geopolitica mediorientale, la realtà è molto più sfumata: le monarchie del Golfo preferiscono contenere l'influenza di Teheran, non eliminarla. Questa strategia di equilibrio, spesso sottovalutata, rivela una dimensione di potere e diplomazia che merita di essere compresa in tutta la sua profondità. Solo così si può avere una visione più accurata e meno ideologica di un'area così intricata e cruciale per la stabilità regionale.

Nella narrazione pubblica del Medio Oriente c'è un errore di prospettiva che si ripete da decenni: quello secondo cui le monarchie del Golfo — Arabia Saudita in testa — desidererebbero la caduta del regime degli ayatollah a Teheran. Un errore alimentato da analisi superficiali, da semplificazioni giornalistiche, da una visione occidentale che tende a incasellare tutto nello schema binario "amico-nemico". E invece, come spesso accade nella geopolitica, la verità è più sottile. E più cinica. La realtà è che le monarchie sunnite del Golfo, pur in conflitto aperto o latente con l'Iran sciita, non vogliono davvero la sua fine.

