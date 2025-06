Per comprare il Tottenham non bastano 3,5 miliardi di euro. Capito quanto vale uno stadio nuovo?.

la lunga era Levy potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il Tottenham, trasformando non solo la squadra, ma anche il suo futuro e il suo valore sul mercato globale.

Dopo il ritorno in Champions League e il fresco insediamento di Thomas Frank in panchina, il Tottenham si prepara a un’estate bollente. Perché il vero colpo di scena potrebbe non arrivare dal campo, ma dalla stanza dei bottoni: Daniel Levy, l’uomo al comando da quasi un quarto di secolo, potrebbe passare la mano. Dopo 24 anni di “governo”, 7 qualificazioni Champions e una finale, Levy potrebbe cedere il controllo a nuovi investitori. La fine di un’era, ma l’inizio di una trattativa miliardaria. Ne scrive il Telegraph, che riassume la sua lunga analisi così: se pensavate che “bastassero” 3 miliardi e mezzo di euro per comprare gli Spurs, beh no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it