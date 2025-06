Per Atletica 85 Faenza un grande terzo posto femminile ai Campionati di società assoluti

grande livello e determinazione, conquistando un meritato terzo posto. Questo risultato straordinario testimonia la passione, l’impegno e il talento delle atlete di Atletica 85 Faenza BCC, che hanno portato a casa una medaglia importante e hanno dimostrato ancora una volta di essere protagoniste di punta nel panorama dell’atletica italiana. Un traguardo che riempie di orgoglio tutto il team e i suoi supporters.

È stato un fine settimana memorabile per Atletica 85 Faenza BCC, protagonista assoluta della finale B femminile dei Campionati di Società Assoluti svoltasi ad Ancona. Due giornate intense e segnate da alte temperature, durante le quali le atlete hanno saputo distinguersi con prestazioni di.

