Per acquistare un’app sul Google Play Store ora basta un semplice swipe

Se pensavate che acquistare un’app fosse sempre stato un gesto semplice, preparatevi a una rivoluzione: su Google Play Store, ora basta uno swipe verso destra! Questa innovativa funzionalità, sostituendo il classico pulsante di conferma, rende gli acquisti ancora più veloci e intuitivi. È il futuro dello shopping digitale, dove la semplicità incontra l’efficienza. Scopriamo insieme come questa novità trasforma la tua esperienza di acquisto sullo store di Google.

Google Play Store’s new swipe gesture is here to save you from accidental buys - The “Slide to buy” feature rolled out with Play Store version 46. Da msn.com