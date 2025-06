Per 22 case arrivano 600 domande | Gli enti pubblici non intervengono

Nel cuore del Rhodense, l’emergenza abitativa esplode con 600 domande per soli 22 alloggi disponibili, evidenziando una crisi evidente e un’assenza di interventi pubblici efficaci. Il Sicet di Milano denuncia una risposta insufficiente e propone soluzioni concrete ai comuni della zona. L’8 giugno si è concluso il bando per l’accesso agli alloggi pubblici, ma la sfida rimane: come rispondere a questa crescente domanda di casa?

Seicento domande per soli 22 alloggi disponibili: è emergenza abitativa nel Rhodense. A lanciare l'allarme è il Sicet di Milano (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) che aggiunge, "la risposta abitativa pubblica è clamorosamente insufficiente" ma fa anche delle proposte concrete ai comuni della zona per dare trovare soluzioni all'emergenza. Questo l'antefatto: l'8 giugno si è chiuso il Bando per poter accedere agli alloggi pubblici nel piano di zona del Rhodense. Sono state presentate circa 600 domande per soli 22 alloggi disponibili (5 a Rho, 4 ad Arese, 4 a Cornaredo, 3 a Lainate, uno a Pregnana, 4 a Settimo Milanese e infine uno a Pogliano).

