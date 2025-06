Pensioni bonus Inps per chi rimanda l'addio al lavoro | come richiederlo nel 2025 e quanto vale

Se hai i requisiti per la pensione anticipata nel 2025 ma preferisci posticipare l'addio al lavoro, potresti beneficiare di un interessante bonus INPS. Questo incentivo permette di continuare a lavorare e ricevere un riconoscimento extra in busta paga per alcuni anni. La circolare dell’Inps fornisce tutte le indicazioni su come richiederlo e quanto può valere. Ecco tutto ciò che devi sapere per pianificare al meglio il tuo futuro lavorativo.

Chi ha i requisiti per andare in pensione anticipata nel 2025, ma vi rinuncia, può continuare a lavorare ricevendo un bonus in busta paga per alcuni anni. L'Inps ha diffuso una circolare con i chiarimenti sul bonus e le istruzioni per fare domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

