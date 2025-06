Pensioni bonus Inps per chi decide di restare al lavoro | come richiederlo e quanto vale

Se stai pensando di posticipare il pensionamento, il bonus INPS 2025 rappresenta un'opportunità da non perdere. Questo incentivo permette ai lavoratori con requisiti Quota 103 o pensione anticipata di continuare a lavorare, ricevendo una quota di contributi aggiuntivi in busta paga. Ma come richiederlo e quanto vale effettivamente? Scopriamo insieme tutte le possibilità e i vantaggi di questa misura che può fare la differenza nella tua carriera e nel tuo futuro finanziario.

Anche nel 2025 è attivo un incentivo per chi sceglie di posticipare la pensione. Il bonus pensioni Inps consente ai lavoratori che maturano i requisiti per Quota 103 o la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025 di continuare a lavorare, ricevendo in busta paga la loro quota di contributi non versati. Un vantaggio economico immediato, ma con qualche effetto sulla pensione futura. Chi può accedere al bonus pensioni 2025. Banconote (Freepik). Possono fare richiesta i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o a forme sostitutive ed esclusive. È necessario aver maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto a: Quota 103, che richiede almeno 62 anni d’età e 41 anni di contributi, più una finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici;. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni, bonus Inps per chi decide di restare al lavoro: come richiederlo e quanto vale

