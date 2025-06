Pensioni 2025 a chi spetta il bonus Giorgetti per chi rimanda l' uscita dal lavoro

Se stai pensando di posticipare la tua uscita dal mondo del lavoro, il bonus Giorgetti 2025 potrebbe fare al caso tuo. Destinato ai lavoratori che raggiungono requisiti specifici, questa agevolazione rappresenta un'opportunità unica per chi sceglie di rimandare la pensione anticipata. Scopri se anche tu puoi beneficiarne e come sfruttare al massimo questa misura innovativa, perché il futuro si costruisce giorno per giorno.

Arriva il bonus Giorgetti per chi rimanda l'uscita dal lavoro.I lavoratori dipendenti che raggiungono a fine 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103) o quelli per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per.

Attivo il bonus Giorgetti: pensioni, cambia tutto - Il bonus Giorgetti apre nuove prospettive per i lavoratori desiderosi di posticipare il pensionamento, offrendo incentivi concreti e vantaggi fiscali.

