Pensavo di aver mandato troppi messaggi con il cellulare e invece avevo la Sla Il mio braccio destro ha smesso di funzionare | lo sfogo di Eric Dane di Grey’s Anatomy

“ Pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mano fosse affaticata”. Invece, quello era il primo, subdolo segnale della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Eric Dane, l’attore noto al grande pubblico per i suoi ruoli in “Grey’s Anatomy” e “ Streghe “, ha scelto il salotto di “ Good Morning America” per la sua prima, toccante intervista dopo aver rivelato pubblicamente, lo scorso aprile, la sua diagnosi. Di fronte alla giornalista Diane Sawyer, l’attore ha raccontato con coraggio e profonda commozione la sua battaglia quotidiana contro una malattia che gli sta progressivamente togliendo il controllo del suo corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it