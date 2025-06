penne nere crescono il campo degli alpini da 65 a 180 partecipanti

Un’esperienza che ha scolpito nel cuore di ogni giovane alpino valori di amicizia, disciplina e orgoglio. La crescita del campo da 65 a 180 partecipanti testimonia la passione e l’entusiasmo delle nuove generazioni di alpini, pronti a portare avanti una tradizione di coraggio e solidarietà. “Occhi pieni di storie, schiena più dritta e cuore più grande”: un cammino formativo che si conclude, ma che lascia in eredità ricordi indelebili.

"Occhi pieni di storie, schiena più dritta e cuore più grande". Il presidente della Sezione Valtellinese ANA Gianfranco Giambelli nel salutare, domenica, i magnifici 180 alpini in erba che hanno partecipato al campo scuola organizzato per il secondo anno alla Cittadella dello Sport di Sondalo non ha dubbi su ciò che tutti loro hanno riportato a casa dopo una settimana senza smartphone, con il cubo da rifarsi – alla perfezione – ogni mattina, regole e orari da seguire e una vita a stretto contatto con i compagni e i superiori, dove la parola "insieme" è importante tanto quanto la parola "rispetto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it