Pellezzano avviati i lavori di messa in sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono iniziati, a Pellezzano, due interventi di primaria importanza che rientrano nel programma dei lavori pubblici locali: La messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in località acqua del corvo nella frazione coperchi e i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via castagneto alla frazione Capriglia. “Questi due interventi sono la dimostrazione di come l’amministrazione comunale si impegna con costanza non solo a preservare e valorizzare le aree centrali della città, ma anche a mettere in sicurezza le zone periferiche, dimostrando così una crescente attenzione e sensibilità verso la tutela della pubblica incolumità in ogni angolo del territorio comunale – ha dichiarato il sindaco di Pellezzano Francesco Morra – Questo impegno testimonia la volontà di garantire sicurezza, decoro e qualità della vita a tutti i cittadini, ovunque essi risiedano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pellezzano, avviati i lavori di messa in sicurezza

