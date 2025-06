Pellegrino IV | Solidarietà a sindaco e vicesindaco per gli attacchi strumentali ricevuti su elezioni Forum Giovani

Esprimo piena solidarietà al sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Acunzi, e alla vicesindaca Antonietta Battipaglia, per gli attacchi, tanto violenti quanto strumentali, ricevuti dall'opposizione in merito alla correttezza delle procedure di elezione del Forum dei Giovani. La richiesta di dimissioni formulata dai consiglieri di opposizione è assolutamente fuori luogo. Il sindaco D'Acunzi e la vicesindaca Battipaglia hanno sempre dimostrato con i fatti il loro impegno nel combattere ogni forma di illegalità attraverso una condotta specchiata e inequivocabile. Sono certo che il loro impegno per i cittadini di Nocera Superiore non sarà minimamente scalfito da manovre di 'bassa politica'.

