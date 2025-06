Pellegrini di speranza da Traiano ad oggi tutto pronto per la XXX edizione dell’infiorata padulese

Prepariamoci a immergerci in un tripudio di colori e tradizione: la XXX edizione dell’Infiorata padulese, intitolata “Pellegrini di speranza da Traiano ad oggi”, promette di conquistare cuori e menti. Presentata oggi presso la Rocca dei Rettori di Benevento, questa manifestazione celebra fede, arte e cultura attraverso un maestoso tappeto floreale che trasformerà le vie del borgo in un autentico capolavoro di bellezza condivisa. Un evento da non perdere, dove storia e creatività si incontrano in un abbraccio indimenticabile.

Un trionfo di colori per la XXX edizione dell'Infiorata padulese. "Pellegrini di speranza da Traiano ad oggi" sarà il tema di questa nuova edizione presentata oggi presso la Rocca dei Rettori di Benevento. Un evento che celebra la devozione e l'arte popolare, sport cultura e enogastronomia trasformando le strade del borgo padulese in un suggestivo tappeto floreale, tra fede, tradizione e bellezza condivisa. Protagonista la domenica con le zeppole padulese altra attrazione della comunità. La vera novità di quest'anno è che si incomincerà a realizzare quadri la sera di sabato dalle 19:00 e si lavorerà tutta la notte per completare l'allestimento.

