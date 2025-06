Pellegatti | Kean è il sogno di Allegri Poi una novità su Leoni

Il calciomercato del Milan si anima di rumors e ambizioni: Pellegatti svela i contatti tra Allegri e il Parma per Leoni, mentre il sogno di tutti resta Moise Kean. Una stagione di sorprese e strategia che potrebbe cambiare gli equilibri del calcio italiano. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa vicenda avvincente.

Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan. Contatti tra Allegri e il Parma per Leoni, con il sogno Moise Kean sullo sfondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Kean è il sogno di Allegri”. Poi una novità su Leoni

In questa notizia si parla di: pellegatti - kean - sogno - allegri

“Ha il piede buono. Massimiliano Allegri non voleva mollare Maignan per il suo gioco con i piedi. Calafiori è l’ideale per l’impostazione, per l’eleganza. Mi direte: “Ma il Milan tira fuori 50 milioni per Calafiori?”. Innanzitutto il valore è già sceso a 40, che rimane Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Il sogno di Allegri a centrocampo. Tre nomi” - Tre nomi a centrocampo per Massimiliano Allegri e il Diavolo 'Ieri plenipotenziari del Manchester City erano in sede per par ... Come scrive informazione.it

Pellegatti: “Allegri secondo me non è mai stato contattato dal Milan” - Carlo Pellegatti ha parlato a Area Fritta in merito alla situazione che riguarda Max Allegri: “Ci ho parlato l’altro giorno perché purtroppo si è fatto male un suo cavallo e mi dispiace ... Riporta msn.com