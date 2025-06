Pedro Franco yogi e i benefici dello yoga provati dalle neuroscienze | La pratica del respiro rafforza il sistema nervoso e aiuta a gestisce meglio lo stress a livello emotivo rende più presenti e meno reattivi

In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, il 21 giugno, un'opportunità unica si apre: sotto la guida del maestro brasiliano Pedro Franco, scopri come le tecniche di respirazione e le posizioni yoga possano rafforzare il sistema nervoso, ridurre lo stress e migliorare la presenza mentale. Supportate dalle neuroscienze, queste pratiche offrono strumenti concreti per riprogrammare la mente e vivere con maggiore speranza e serenità. Non lasciarti sfuggire questa esperienza trasformativa.

