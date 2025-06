Pedane e passerella fino al mare Una spiaggia per i disabili

Una spiaggia accessibile e inclusiva sta prendendo forma a Porto Potenza, con pedane, passerelle fino al mare e postazioni dedicate ai disabili. Questo innovativo progetto, promosso dal Comune di Potenza Picena, mira a garantire a tutti il diritto di godersi il mare senza barriere. Un passo importante verso un territorio più equo e accogliente, capace di unire bellezza naturale e solidarietà .

"È in fase di completamento l’allestimento a Porto Potenza del tratto di spiaggia libera destinata ai disabili ". A darne notizia è il Comune di Potenza Picena, attraverso un comunicato stampa diffuso sulla sua pagina istituzionale Facebook. "L’area è caratterizzata da dieci postazioni – aggiunge sui social network la giunta potentina –, comprensive di pedana e porta ombrelloni, e di una passerella arrotolabile, che consentirà ai bagnanti l’ingresso fino in acqua". Particolarmente soddisfatta è anche l’assessore ai servizi sociali, Margherita Fermani. "Un altro tassello importantissimo che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto, proseguendo il cammino iniziato con il conseguimento della Bandiera Lilla – ha sottolineato l’assessore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pedane e passerella fino al mare. Una spiaggia per i disabili

In questa notizia si parla di: passerella - spiaggia - disabili - pedane

Marina di Vecchiano: pronta la prima passerella per la spiaggia in zona Piazzale Montioni - Marina di Vecchiano si prepara a vivere un’estate all’insegna della comodità e dell’accessibilità , grazie alla nuova passerella pronta in zona Piazzale Montioni.

Pedane e passerella fino al mare. Una spiaggia per i disabili; Bova Marina, distrutta dalle onde la passerella per persone con disabilità ; Passerella per disabili nelle spiagge: la normativa.

Rimini, Spiaggia liberi tutti… senza barriere per i disabili. Vicino alla ruota panoramica - senza barriere Da lunedì 16 giugno nel cuore balneare di Rimini, proprio all’ombra della Ruota Panoramica, ... Lo riporta lapiazzarimini.it

A rimini apre spiaggia libera tutti, spazio accessibile per persone con disabilità dal 16 giugno - a rimini nasce spiaggia libera tutti, un’area accessibile sotto la ruota panoramica di piazzale boscovich con servizi inclusivi per persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, attiva dal 1 ... gaeta.it scrive