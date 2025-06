Pd ma non Schlein in piazza contro Rearm Malumori rifomisti

Le chat riformiste hanno acceso un acceso dibattito interno, evidenziando le tensioni tra le diverse anime del centrosinistra. La manifestazione di oggi, sotto le insegne dell'arcobaleno della Pace, si configura come un momento di confronto cruciale, che mette in discussione la coesione politica e il futuro delle alleanze. È evidente che, nel cuore del partito, non tutto è ancora deciso: la piazza diventa così il palcoscenico di un dialogo ancora aperto e complesso.

AGI - Il centrosinistra torna in piazza dopo la grande manifestazione per Gaza e lo fa, ancora una volta, sotto le insegne arcobaleno della Pace. La piattaforma è contro il piano di riarmo europeo, bocciato al Parlamento europeo da M5s e Avs e sul quale il Pd ha mosso critiche, pur votandolo. Ed è proprio la conferma che “qualche esponente dem sarà in piazza” a far riemergere i mal di pancia fra i riformisti dem. Le chat riformiste hanno cominciato a “bippare” pochi secondi dopo che le agenzie davano conto delle parole utilizzate da fonti interne al Pd nazionale. Nonostante questo, il fatto che non si parli di una delegazione ufficiale, ma solo di singoli esponenti e, soprattutto, che in quella piazza non ci sarà la segretaria dem, ha fatto rientrare l'allarme. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pd (ma non Schlein) in piazza contro Rearm. Malumori rifomisti

In questa notizia si parla di: piazza - schlein - rearm - malumori

Schlein “Pd in piazza per la legge contro l’omobilesbotransfobia” - La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, è scesa in piazza a Roma per sostenere la legge contro l'omotransfobia.

Pd (ma non Schlein) in piazza contro Rearm. Malumori rifomisti; Schlein e le crepe per il «no» in Europa. Si «stacca» dal Pse, mentre crescono i malumori nel Pd; Le armi dividono (ancora) il Pd: sì di Gentiloni, stop di Franceschini.

Schlein in piazza, prove di rilancio per il campo largo - Ma Elly Schlein ha chiesto ai suoi, alla vigilia della piazza, la prima piazza del campo largo, di non esagerare a proposito del pacchetto delle riforme del centrodestra nei parallelismi tra ... Da ilmessaggero.it

Schlein all’angolo: sconfessata da mezzo Pd. Per il no al ReArm era pronta giocarsi la Piazza - ovvero il no a ReArm, come pegno d’amore alla piazza pacifista che su incitamento di Michele Serra si ritroverà a Roma sabato ... Si legge su msn.com