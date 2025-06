Pd e Conte? In ansia per Khamenei

Giuseppe Conte si prepara a scendere in piazza sabato, in una manifestazione che si presenta come un gesto contro il riarmo, ma che nasconde una posta più alta: denunciare le tensioni nel Medio Oriente e puntare il dito contro Netanyahu. La partecipazione massiccia promette di essere un segnale forte, uniti nella volontà di chiedere pace e giustizia. La loro voce, infatti, risuonerà con forza per far tremare le coscienze e aprire un dialogo necessario.

Giuseppe Conte è pronto. Sabato sarà in piazza alla manifestazione «contro il riarmo». Quella nella quale - è scritto nella piattaforma diffusa dagli organizzatori il vero obiettivo è però Benjamin Netanyahu, visto che in uno degli “appelli di convocazione” che circolano sul web si attacca Israele sia per il «genocidio che commette in Palestina», sia per «l’escalation che sta provocando in Medio Oriente». «Noi ci saremo, ci saremo in forze, ci sarà una nostra delegazione», promette il leader del M5S, che ieri conversando con i giornalisti a Palermo si è di fatto schierato con il regime di Teheran, chiedendosi come mai il governo italiano non abbia ancora preso le distanze dall’operazione militare Rising lion. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd e Conte? In ansia per Khamenei

In questa notizia si parla di: conte - ansia - khamenei - sarà

