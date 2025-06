Pd critica la Lega per la proposta di modifica sul terzo mandato

Nonostante le apparenze, questa mossa sembra più un tentativo di giocare di anticipo che di trovare una soluzione condivisa, dimostrando ancora una volta la poca considerazione per il processo democratico e le regole istituzionali. È fondamentale mantenere rispetto e responsabilità nel dibattito politico, evitando scorciatoie che rischiano di minare la credibilità delle istituzioni. La politica deve puntare al bene comune, non alle strategie di corto respiro.

"Quanto sta avvenendo in commissione Affari costituzionali è la summa dell'avventurismo e dello scarso rispetto di questa destra per le istituzioni. La Lega ha chiesto e ottenuto di far slittare di una settimana i termini per depositare gli emendamenti ad un provvedimento per poter presentare la proposta di modifica per il terzo mandato. In questo modo ci sarebbe più tempo, pare, per arrivare ad un accordo all'interno della maggioranza. Non sappiamo se questo accordo sia vicino, visto che Tajani ha appena detto che FI è contraria, nè sappiamo se questa proposta voglia essere una provocazione nei nostri confronti ma sappiamo che il nostro no al terzo mandato per le cariche monocratiche è e resta netto.

