Paura in volo in aeroporto a Orio tenta di sfilare la pistola a un poliziotto | bloccato 24enne

Un episodio di tensione scuote l’aeroporto di Orio: un giovane di 24 anni, in stato di ebrezza e con atteggiamenti violenti, ha tentato di sfilare una pistola a un agente di polizia, generando panico tra i passeggeri in arrivo da Londra nella notte del 17 giugno. La situazione è stata prontamente gestita, ma l’increscioso episodio lascia spazio a riflessioni sulla sicurezza negli aeroporti italiani.

IL CASO. Ubriaco e con un atteggiamento aggressivo, ha creato paura e disagio agli altri passeggeri del volo in arrivo da Londra a Orio, atterrato verso le 2.30 del mattino di martedì 17 giugno. E nello scalo ha aggredito i poliziotti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Paura in volo, in aeroporto a Orio tenta di sfilare la pistola a un poliziotto: bloccato 24enne

Minuti da incubo a Orio al Serio: passeggero aggredisce la polizia e tenta di rubare la pistola a un agente - Un brasiliano di 24 anni completamente ubriaco ha aggredito due agenti della polizia di frontiera all’aeroporto di Orio al Serio dopo essere stato fatto scendere da un volo Ryanair. Secondo msn.com