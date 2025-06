Patty Pravo al via da Fiesole il tour estivo ' Ho provato tutto'

Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile con Patty Pravo, l’icona della musica italiana che torna dal vivo per il suo attesissimo tour estivo. Da “Ragazzo triste” a “Pazza idea”, l’artista promette oltre 70 minuti di emozioni con una band di sei musicisti. L’appuntamento è al Teatro Romano di Fiesole, il cuore pulsante dell’Estate Fiesolana 2025, dove la voce leggendaria ci trasporterà in un viaggio musicale unico. Non mancate!

Firenze, 16 giugno 2025 - Da "Ragazzo triste" a "Pazza idea", ai recenti singoli “Ho provato tutto” e “Ratatan”. Parte mercoledì 18 giugno dal Teatro Romano di Fiesole l'attesissimo tour estivo di Patty Pravo, tra le più iconiche voci della musica italiana. Oltre 70 minuti di musica, con una band di sei musicisti che accompagnerà l'artista nelle sue più belle canzoni. Concerto nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2025. I biglietti – posti numerati da 36 a 60 euro sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patty Pravo, al via da Fiesole il tour estivo 'Ho provato tutto'

