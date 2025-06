Patrica Trova qualcuno nella camera da letto dei genitori e lo chiude a chiave Chiama i Carabinieri che arrestano il ladro È un 49enne di Ferentino

In un episodio che sottolinea l'importanza della prontezza e del coraggio, Patrica diventa protagonista di una vicenda che ha visto una giovane agire con determinazione per proteggere la propria famiglia. Quando ha scoperto un ladro nella camera da letto dei genitori, non ha esitato a chiuderglo a chiave e chiamare immediatamente i Carabinieri. Il risultato? l’arresto di un 49enne di Ferentino, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità .

