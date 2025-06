Pasticcio bando direttore Stp? La società replica ma non smentisce

Brindisi si trova al centro di un vero e proprio caso di polemiche: al vertice di Stp, una professionista avrebbe assunto il ruolo di direttore generale nonostante un potenziale problema con uno dei requisiti del bando. La notizia scuote la città e mette in discussione trasparenza e regolarità delle nomine. La replica della società arriva a stretto giro, ma il dubbio rimane: chi sta davvero governando la situazione?

BRINDISI - Al vertice di Stp ci sarebbe, nel ruolo di direttore generale, una professionista che di fatto avrebbe un problema con uno dei requisiti previsti dal bando. La notizia la dà questa mattina (martedì 17 giugno 2025) La Gazzetta del Mezzogiorno. Nel giro di qualche ora arriva la replica.

