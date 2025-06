Pasta proteica e un nuovo dg | così Sgambaro punta ai 40 mln fatturato

Pierantonio Sgambaro, visionario alla guida del pastificio di famiglia, sta rivoluzionando il settore con innovazioni come la pasta proteica e una strategia ambiziosa: raggiungere i 40 milioni di fatturato. La sua dedizione senza limiti e l'impegno nel valorizzare il grano duro italiano rendono questa sfida un esempio di eccellenza. È il momento di scoprire come Sgambaro punta a plasmare il futuro della pasta italiana.

Milano, 17 giu. (askanews) - "Ci sono tanti investimenti personali ma quelli non li conteggio, non conteggio il mio tempo". Il tempo è quello che Pierantonio Sgambaro dedica a fare del pastificio di famiglia il riflesso dell'idea che lui ha della pasta. Ha creduto, tra i primi, nel grano duro 100% italiano, selezionandolo e portandolo a Castello di Godego, in provincia di Treviso, dove tutto nasce, con l'ambizione di fare la pasta migliore d'Italia. Ma da quella scelta di oltre 25 anni fa, ha continuato a lavorare per innovare un prodotto che oggi accanto al grano duro vede anche l'utilizzo di altre farine, proteiche, per rispondere a nuove esigenze dei consumatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net