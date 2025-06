Passione voglia di fare e creatività inaugura l' azienda agricola E ospiterà eventi anche all' alba

Con passione, voglia di fare e creatività, 'Ca' Melia' nasce come un’oasi di natura e scoperta. Situata a Strada Palareto 9A, questa nuova azienda agricola e fattoria didattica, gestita con amore da Serena Saltutti, non solo coltiva piante officinali, ma apre le sue porte anche all’alba per eventi speciali. Un luogo unico dove tradizione e innovazione si incontrano, pronti a emozionare e ispirare ogni visitatore.

Taglio del nastro per l'azienda agricola e fattoria didattica 'Ca' Melia' a Strada Palareto 9A, gestita da Serena Saltutti. Si tratta di un'azienda che si occupa principalmente della coltivazione e trasformazione delle piante officinali. E' presente un orto botanico in cui vengono coltivate.

