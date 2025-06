Passerella di eccellenze per la solidarietà | a Solofra una cena-spettacolo di beneficenza

Preparati a vivere una serata indimenticabile di solidarietà e spettacolo a Solofra: la "Passerella di eccellenze" è molto più di una cena, è un’occasione per unire gusto, talento e cuore. Organizzata dall'Associazione Eklettica in collaborazione con il C.I.F. di Avellino, questa iniziativa promette di essere un momento di grande impatto sociale e culturale. Non mancare!

Una serata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione: è quanto propone la cena-spettacolo di beneficenza "Passerella di eccellenze", organizzata dall'Associazione culturale Eklettica in collaborazione con il C.I.F. provinciale di Avellino. L'evento si terrà giovedì 3 luglio, ore 19:00.

L'Associazione Culturale EKLETTICA vi invita a "Passerella di Eccellenze": un evento unico che celebra la bellezza e la ricchezza della Campania attraverso moda, musica, sapori e colori.

