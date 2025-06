Passaporto Ematico ‘Oltre la vittoria’ | gesto più eroico è salvare una vita

Il Passaporto Ematico 8216Oltre la Vittoria8217 ha portato nello storico Salone d’Onore del CONI un messaggio potente e coinvolgente: il gesto eroico di salvare una vita supera ogni medaglia e record. In quella giornata memorabile, lo sport si è trasformato in un faro di umanità e solidarietà, dimostrando che il vero trionfo si misura nella capacità di fare del bene. Un’emozione che resterà nel cuore di tutti.

Il Salone d’Onore del CONI, la Casa dello Sport Italiano, si è trasformato di recente in un tempio di emozioni autentiche con. i ‘battiti’ del Passaporto Ematico! In quella bellissima mattinata del 9 dicembre scorso non c’erano medaglie da assegnare, né record da battere. Eppure, in questa illustre location, lo sport ha toccato probabilmente una delle sue vette più alte, per così dire: quella dell’umanità, del sociale, della tutela della salute nello sport. Il 9 dicembre è stato il giorno del Premio Andrea Fortunato (15^ edizione). Stiamo parlando di un riconoscimento prestigioso che non celebra soltanto il talento, bensì la vita, la prevenzione, la memoria. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it