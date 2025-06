Passaggi Festival 2025 | il ministro Giuli chiuderà un’edizione dedicata al potere delle parole

Il Passaggi Festival 2025 si prepara a chiudere con il ministro Giuli, un’edizione vibrante dedicata al potere delle parole. Un’occasione unica per riflettere su linguaggio, censura, paura e le dinamiche che plasmano il nostro mondo. Un evento imperdibile per chi crede nel valore della comunicazione e desidera scoprire come le parole possano cambiare il domani. Non perdere questa straordinaria esperienza di confronto e crescita.

Il Festival propone una riflessione ampia e attuale su linguaggio, censura, paura e potere delle parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Passaggi Festival 2025: il ministro Giuli chiuderà un’edizione dedicata al potere delle parole

In questa notizia si parla di: festival - potere - parole - passaggi

Chi è Jafar Panahi, il regista vincitore della Palma d'Oro al festival di Cannes che sfida il potere in Iran - Jafar Panahi, regista iraniano e vincitore della Palma d'Oro a Cannes, è un simbolo di resistenza culturale.

Oggi su Il Resto del Carlino ? "Nemiche. Le parole che temiamo" è il tema della XIII edizione di Passaggi Festival e ad affrontarlo ci saranno diversi autori con le presentazioni dei loro ultimi libri. ?Più di 140 eventi e 92 presentazioni librarie per confrontarci Vai su Facebook

Passaggi Festival 2025: il ministro Giuli chiuderà un’edizione dedicata al potere delle parole; Passaggi Festival. Quando le parole fanno paura; Passaggi Festival 2025 per bambini e ragazzi. Tante proposte, tra libri, laboratori didattici e creativi, e una mostra..

Passaggi Festival 2025: il ministro Giuli chiuderà un’edizione dedicata al potere delle parole - Dal 25 al 29 giugno 2025, Fano ospiterà la tredicesima edizione del Passaggi Festival, il principale evento italiano dedicato alla saggistica. Scrive ilgiornale.it

Passaggi Festival. Quando le parole fanno paura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com