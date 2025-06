Partenza da Brescia alle 12.30 poi via verso il Lago di Garda

Alle ore 12:30, Brescia si anima di entusiasmo con la partenza ufficiale della 43ª edizione della 1000 Miglia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori d’epoca. Dopo aver lasciato il cuore della città, le vetture si immergeranno nei suggestivi paesaggi del Lago di Garda, pronti a scrivere un’altra pagina memorabile di questa leggenda dell’automobilismo. L’avventura sta per cominciare, e il viaggio verso l’eccellenza sta per prendere il via...

La partenza ufficiale della 43ª edizione della 1000 Miglia è fissata questa mattina alle ore 12:30, dalla storica rampa di Viale Venezia a Brescia, cuore pulsante della manifestazione. Appena lasciata la città, le vetture d’epoca attraverseranno la Provincia Est di Brescia, immergendosi nei paesaggi collinari della Val Sabbia con una prima sosta tecnica: il Controllo Timbro a Villanuova sul Clisi, tappa fondamentale per la regolarità della gara. Il convoglio proseguirà poi lungo il suggestivo percorso gardesano, attraversando alcune delle località più affascinanti della sponda lombarda del lago: Manerba, Moniga, Soiano, Padenghe e Desenzano, dove farà il suo ingresso anche il Ferrari Tribute 1000 Miglia, evento parallelo dedicato alle celebri vetture del Cavallino Rampante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Partenza da Brescia alle 12.30 poi via verso il Lago di Garda

