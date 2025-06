Parte il Forum dell’Economia Urbana Assessori e rettrici oggi a confronto

Alle 9.30, al Milano Luiss Hub di via D’Azeglio 3, prende il via il forum “Economia Urbana”, un importante appuntamento promosso dal Comune di Milano e organizzato dagli assessori Alessia Cappello ed Emmanuel Conte. Un confronto aperto e stimolante sul futuro della città, coinvolgendo amministratori, esperti e cittadini. La prima giornata, ricca di incontri e dibattiti, si presenta come un’occasione unica per delineare strategie innovative e condivise.

Oggi alle 9.30, al Milano Luiss Hub in via D’Azeglio 3, apre il forum “ Economia urbana ”, promosso dal Comune di Milano e organizzato dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del Lavoro) ed Emmanuel Conte (Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa) per un confronto serio e aperto sullo sviluppo e sul futuro di Milano. La prima delle due giornate, articolata in sei appuntamenti e introdotta dai saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, si aprirà con una assise con i rappresentanti di istituzioni, imprese, Terzo settore. Protagonisti della prima parte della mattinata, con Conte e Cappello, saranno Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, con la moderazione di Tonia Cartolano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parte il Forum dell’Economia Urbana. Assessori e rettrici oggi a confronto

