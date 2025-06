Parte il bonus per chi rinvia la pensione | i contributi a carico del lavoratore restano in busta paga

Se desideri proseguire, ecco l’introduzione completa: In un’epoca in cui il mondo del lavoro si evolve rapidamente, una nuova opportunità si fa strada per i lavoratori prossimi alla pensione: il bonus che permette di rinviare l’uscita anticipata mantenendo i contributi in busta paga. Questo incentivo, rivolto a chi raggiunge i requisiti nel 2025, offre vantaggi fiscali e flessibilità, rendendo più semplice pianificare il proprio futuro. A spiegare i dettagli è stata l’...

I lavoratori dipendenti che raggiungono a fine 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) o per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per le donne) se decidono di restare al lavoro possono chiedere al proprio datore di avere in busta paga i contributi previdenziali a proprio carico. In questi casi i contributi non sono imponibili a fini fiscali. A spiegarlo è stata l’ Inps con una circolare in cui illustra le norme della legge di Bilancio 2025. Resta fermo l’obbligo di versamento contributivo della quota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parte il bonus per chi rinvia la pensione: i contributi a carico del lavoratore restano in busta paga

