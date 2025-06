Parola d’ordine resilienza | come le reti resistono agli shock nell’era dell’energia intelligente

In un mondo sempre più interconnesso e dinamico, la resilienza delle reti energetiche è il vero pilastro per affrontare gli shock dell’era dell’energia intelligente. Questa capacità di resistere e adattarsi alle crisi garantisce continuità e sicurezza, proteggendo le nostre città e le infrastrutture vitali. Scopri come le reti resistono alle sfide odierne e si preparano al futuro, senza lasciare nulla al caso.

“Resilienza” è una parola molto utilizzata, spesso abusata, nel discorso pubblico ma che sottende un concetto estremamente importante e degno di nota: la capacità di assorbire shock esterni e di rispondervi in maniera celere e adattiva per consentire a un sistema complesso di non collassare di fronte a contesti di crisi. Una necessità che, oggi più che mai, si applica al settore dell’ energia e della produzione e distribuzione di elettricità. Oggi più che mai parlare di energia non significa parlar solo di generazione e mix produttivi. Significa parlare attivamente di reti, di sicurezza, dunque di resilienza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Parola d’ordine resilienza: come le reti resistono agli shock nell’era dell’energia “intelligente”

