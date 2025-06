Parma scelto il nuovo allenatore | è Carlos Cuesta ex assistente di Arteta

Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione. La decisione di affidargli la panchina, dopo l’addio di Cristian Chivu passato all’Inter, segna un nuovo capitolo per il club emiliano. Questa scelta audace promette entusiasmo e risultati, lasciando i tifosi con la curiosità di vedere le potenzialità di questa nuova avventura.

Sorpresa per la panchina del Parma, che ha scelto il sostituto di Cristian Chivu - approdato all`Inter: il club emiliano ha deciso di puntare,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: parma - scelto - allenatore - carlos

Scelto l’arbitro di Parma-Napoli: quest’anno ha già diretto 4 volte gli azzurri - Per la 37ª giornata di Serie A, il Napoli si prepara ad affrontare il Parma al Tardini, in una sfida cruciale per mantenere il primato in classifica.

Sky - Inter, il nuovo allenatore scelto è Cristian Chivu Vai su Facebook

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta; Fabrizio Romano - Il Parma ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà il 29enne Carlos Cuesta; SKY - Parma, scelto Carlos Cuesta dell'Arsenal per la panchina.

SKY - Parma, scelto Carlos Cuesta dell'Arsenal per la panchina - Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'idea per la panchina del Parma porta a Carlos Cuesta, classe 1996 oggi assistente di Arteta all’Arsenal. Scrive napolimagazine.com

Parma, Carlos Cuesta è l’ultima idea a sorpresa per la panchina - L'ultima sorprendente idea per la panchina del Parma porta il nome di Carlos Cuesta, collaboratore di Arteta all'Arsenal ... Lo riporta gianlucadimarzio.com