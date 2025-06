Parma incendio in azienda | distrutti camion e capannoni verifiche su amianto FOTO

Un violento incendio ha devastato un’azienda di Parma, distruggendo camion e capannoni all’alba di martedì. Le fiamme, ancora da chiarire, hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco locali e una squadra di supporto da Reggio Emilia. Le verifiche sull’eventuale presenza di amianto e le foto dell’incendio sono al vaglio delle autorità, che indagano sulle cause di questa devastante notte di fuoco.

Il rogo sarebbe scoppiato nelle prime ore di martedì mattina in un'azienda di Parma che produce pannelli in poliuretano espanso. Sul posto tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Parma e una in supporto da Reggio Emilia.

