Parma incendio azienda Plasto Block | verifiche su amianto

Il 17 giugno alle prime luci dell’alba, Parma si è svegliata sotto il fumo di un grave incendio presso la Plastoblock Italiana Srl, azienda specializzata nella produzione di pannelli in poliuretano espanso. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente, affrontando un rogo che ha causato ingenti danni ai capannoni e distrutto mezzi essenziali. Attualmente, sono in corso verifiche approfondite, tra cui l’analisi sulla presenza di amianto, per garantire la sicurezza di tutti e prevenire futuri rischi.

Il 17 giugno alle 6.40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un'attività industriale in Strada Nuova Naviglio 10 a Parma. La ditta coinvolta è la Plastoblock Italiana Srl che produce pannelli in poliuretano espanso. Sono al lavoro tre squadre del comando di Parma e una in supporto da Reggio Emilia. Le fiamme hanno devastato una porzione consistente dei capannoni aziendali, distrutte due motrici e un furgone. Sono in corso accertamenti sulla possibile presenza di amianto nel tetto, a sua volta interessato dal rogo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Parma, incendio azienda Plasto Block: verifiche su amianto

In questa notizia si parla di: parma - incendio - amianto - azienda

Incendio Parma, appartamento in fiamme: salvi donna e figli - Una notte drammatica a Parma: un incendio scoppiato in un appartamento ha messo a rischio la vita di una donna di 45 anni e del suo bambino di 7 anni.

Parma, incendio in azienda: distrutti camion e capannoni, verifiche su amianto. FOTO; Incendio in azienda di trasporti a Parma, verifiche su amianto; Foto: Incendio in azienda di trasporti a Parma, verifiche su amianto.

Parma, incendio azienda Plasto Block: verifiche su amianto - 40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un'attività industriale in Strada Nuova Naviglio 10 a Parma. Da tg24.sky.it

Incendio nei capannoni della plastoblock italiana a Parma: intervento dei vigili del fuoco e verifiche ambientali in corso - Un incendio ha distrutto parte dei capannoni della Plastoblock Italiana Srl a Parma, coinvolgendo materiali infiammabili e veicoli; Arpae effettua verifiche ambientali per il possibile rischio amianto ... Scrive gaeta.it